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İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı

İzmir'de vatandaşlar Kurban Bayramı sabahında bayram namazını eda etmek için camilere akın etti. Bayram namazında saf tutan vatandaşlar korona virüs tedbirlerine uydu.

İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı
DHA

20.07.2021, 09:00

İzmir'de Kurban Bayramı namazı, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak kılındı.



İzmir'de vatandaşlar, normalleşme süreci ile birlikte kısıtlamasız ilk Kurban Bayramı namazı nedeniyle camilere akın etti. Sosyal mesafe, maske kuralına uyan vatandaşlar cami içerisi ve bahçesinde saf tutarak yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı.

Bornova ilçesindeki Bilal Saygılı Camii'nde, bayram hutbesinde Kurban Bayramı'nın önemi ve paylaşma konusunda bilgilendirme yapıldı. Namazın kılınmasının ardından vatandaşlar tokalaşmadan birbirleriyle bayramlaştı.

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