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İzmir'de sosyal mesafeli bayram namazı

İzmir'de vatandaşlar Kurban Bayramı sabahında bayram namazını eda etmek için camilere akın etti. Bayram namazında saf tutan vatandaşlar korona virüs tedbirlerine uydu.