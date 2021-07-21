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İzmir'de acı olay! Asistan doktor ilaç içerek intihar etti

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan Asistan Doktor Ali Kemal Yıldız, İzmir'in Bornova ilçesinde yaşadığı evde ölü bulundu. Yıldız'ın anestezik ilaç içerek hayatına son verdiği anlaşıldı.

İzmir'de acı olay! Asistan doktor ilaç içerek intihar etti
İHA

21.07.2021, 23:36 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021, 23:41

Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 16.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 203 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre dün gece saatlerinden bu yana Asistan Doktor Ali Kemal Yıldız'dan (30) haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek konuyu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Eve giren ekipler, Yıldız'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Ali Kemal Yıldız'ın anestezik ilaç içerek yaşamına son verdiği belirlendi. Yıldız'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servis bölümünde asistan doktor olarak görev yapan Yıldız'ın, 2016 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini dereceyle bitirdiği öğrenildi. Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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