  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

İzmir'de ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni doğan bebek, rahatsızlanınca ambulans helikopterle İzmir'deki hastaneye sevk edildi.

İzmir'de ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı
AA

21.07.2021, 19:24

Ödemiş Devlet Hastanesinde bugün doğan ve henüz adı konmayan erkek bebeğin, yapılan kontrollerinde kalbiyle ilgili rahatsızlığı tespit edildi.

Bunun üzerine bebek, gerekli işlemlerinin ardından 112 Hava Ambulansı ile İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bebeğin kardiyoloji servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.