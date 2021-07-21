İzmir'de ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

Ödemiş Devlet Hastanesinde bugün doğan ve henüz adı konmayan erkek bebeğin, yapılan kontrollerinde kalbiyle ilgili rahatsızlığı tespit edildi.

Bunun üzerine bebek, gerekli işlemlerinin ardından 112 Hava Ambulansı ile İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bebeğin kardiyoloji servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.