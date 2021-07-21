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İzmir'de kan donduran olay! Eşini görüntülü arayıp yaşamına son verdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde market işleten Dolunay Atalay'ı cep telefonu ile görüntülü arayan eşi Oktay Atalay (49), başına dayadığı silahla yaşamına son verdi. Görüntülü konuşma yaptıkları sırada eşinin işyerindeki maddi sorunlardan dert yandığını ve kendisine bir silah gösterdikten sonra görüşmeyi sonlandırdığını aktaran talihsiz kadın, eşini telefonda ikna edemeyince arkadaşı ile birlikte yaşadıkları eve gittiğini ve eşinin cansız bedeni ile karşılaştıklarını söyledi.

İzmir'de kan donduran olay! Eşini görüntülü arayıp yaşamına son verdi

21.7.2021

Olay önceki akşam Bostanlı 2040/6 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Karşıyaka'da market işleten Oktay Atalay, çocuğu ile evde olduğu sırada sabah saatlerinde eşi Dolunay Atalay sahibi oldukları marketi açmaya gitti. Çocuğunu bir arkadaşına gönderdikten sonra bir süre alkol alan Atalay, akşam saatlerinde markette bulunan eşi Dolunay Atalay'ı cep telefonu ile görüntülü olarak aradı. İşyerinde yaşadığı maddi sorunlardan bahseden Atalay, konuşma sırasında yanında taşıdığı silahı eşine gösterip, yaşamına son vereceğini söyledi.

İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
Paniğe kapılan talihsiz kadın, eşini ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Atalay eşi ile görüşmesini sonlandırdıktan sonra yaşamına son verirken, markette bulunan Dolunay bir arkadaşını da yanına alarak apar topar eşi ile birlikte yaşadıkları eve gitti

MADDİ SORUNLARI VARDI
EVE girdiğinde eşi Oktay Atalay'ın cansız bedeni ile karşılaşan talihsiz kadın durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler başına dayadığı silahla intihar ettiği anlaşılan Atalay'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Atalay'ın ardında herhangi bir intihar notu bırakmadığı öğrenilirken, ifadesine başvurulan talihsiz kadın ise eşinin kendisine ait bir silahının olmadığını, eşi ile ortak işlettikleri marketle ilgili bir takım maddi sorunlar yaşadıklarını öne sürdü

METİN BURMALI

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