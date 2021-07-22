İmalat tesisinin kaynak tezgahı kadınlara emanet

Torbalı'da yaşayan 3 çocuk annesi Gülesin Atalay, babası Çimen Atalay'ın kurduğu aile şirketini kız kardeşi Gülçin Atalay Tunç ile birlikte yönetiyor. Tencere kulpu, beyaz eşya ve denizcilik aksesuvarları imalatı yapan şirketin ikinci nesil üyesi Gülesin Atalay, toplam yüzde 38 olan kadın çalışan oranını, yönetici düzeyinde yüzde 75'e ulaştırdı. Atalay, operatör düzeyinde olan kadınların karar verici pozisyonda da etkili rol oynadığını belirtirken, gençlere de iş başı garantili staj imkanları sunuyor. Atalay, işi öğrenmek isteyenlere fabrikanın kapısını sonuna kadar açtıklarını söyledi. Sanayide kadın veya erkek olarak değil insanların bir arada hareket etmesiyle ülkelerin ve firmaların birlikte kalkınabileceğine inandığını anlatan Gülesin Atalay, 'kadınlar bu işi yapamaz' diyenlere inat kadınların istihdamını artırmak için çalıştığını vurguladı.