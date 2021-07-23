  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi

İzmir'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi

İzmir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Kuralları ihlal eden sürücülere ceza kesildi. Helikopter destekli denetimlere her ay düzenli olarak devam edileceği vurgulandı.

İzmir'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi
DHA

23.07.2021, 17:24

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri helikopter destekli trafik denetimlerini Kemalpaşa, Bayındır ve Torbalı ilçelerinde yaptı. Denetimlerde sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren, makas atan, hatalı sollama yapan, öndeki araçları yakından takip eden, yolda kurallara aykırı biçimde park eden ve duran araç sürücüleri tek tek tespit edildi.

Kural ihlali yapan sürücüler yol denetimi yapan ekiplere bildirildi. Denetim sırasında durdurulan bu sürücülere ceza kesildi.

Helikopter destekli denetimlere her ay düzenli olarak devam edileceği vurgulandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.