Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'DE bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kiraz Devlet Hastanesi yakınlarında K.T. idaresindeki otomobil ile Fırat Gümüşçay idaresindeki motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı motosiklet sürücüsü Fırat Gümüşçay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan motosiklette yolcu olarak bulunan S.K. ise ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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