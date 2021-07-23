SON DAKİKA: İzmir açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.36'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.Deprem uzmanından İzmir için korkutan uyarı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat
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