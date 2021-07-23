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Haberler İzmir SON DAKİKA: İzmir açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA: İzmir açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem

Son Dakika Haberi İzmir'den geldi. AFAD'ın verilerine göre İzmir'in Karaburun açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Türkiye saati ile 17.36'da gerçekleşirken, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

SON DAKİKA: İzmir açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
AA

23.07.2021, 18:00 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021, 18:08

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.36'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.

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