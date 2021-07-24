Bayram eğlencesi facia ile sonlandı

İZMİR-AYDIN otobanında Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü ve Aliağa'da bir otomobilin ardından, bu kez bir kamyonet Çeşme otobanında alev alev yandı. İlk iki olayda şans eseri yaralanan olmazken, facia haberi Çeşme'den geldi.

Günay Gümüşsoy idaresindeki 35 BNC 68 plakalı kamyonet trafikte seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Kamyonetteki 8 kişiden 5'i yara almadan kurtulurken, 1'i ağır şekilde olmak üzere 4 çocuk da yaralandı. Araçta unutulan 6 yaşındaki Cesur Tayyar ise yanarak can verdi.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

ACI olay, önceki akşam 22.40 sıralarında İzmir-Çeşme otoyolu Narlıdere mevkiinde yaşandı. Narlıdere'den Konak istikametine gitmekte olan Günay Gümüşsoy idaresindeki 35 BNC 68 plakalı açık kasa kamyonette yangın çıktı. Bayramın 3. günü Gümüşsoy ve Tayyar ailesinden 9 kişi Çeşme'ye denize gitti. Gün içinde piknik yapıp mangal yakan aileler, akşam saatlerinde dönüş için yola çıktı.

SÜRÜCÜ Günay Gümüşsoy, açık kasa kamyoneti ile Narlıdere'den Konak istikametine seyir halindeyken, aracın kasa kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın bir anda alev topuna dönmesi ile birlikte sürücü ile birlikte araçta bulunan kişiler kendilerini dışarı attı. Ancak bu sırada sürücü Günay Gümüşsoy, 6 yaşındaki Cesur Tayyar'ın araçta kaldığını fark etti. Ancak hiç kimse rüzgarında etkisi ile kontrolden çıkan alevler nedeniyle araca yaklaşamadı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Talihsiz çocuğun yanmış bedeni de bu sırada bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

CESUR Tayyar'ın cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı. Daha sonra sürücü Günay Gümüşsoy ile birlikte araç içinde bulunanların ifadesine başvuruldu.

3 ÇOCUK YAŞAM SAVASI VERİYOR

ADETA alev topuna dönen kamyonetin kasasında bulunan Ceylan Gümüşsoy (7), Cennet Tayyar (9), Emir Gümüşsoy (4) ve Cengiz Gümüşsoy (23) tedavi için çeşitli hastanelere kaldırıldı. Küçük çocukların henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL