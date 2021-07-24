Dikili'de 18 dönümlük alan zarar gördü

Alevlere, soğutma çalışması yapan iki itfaiye aracı ile müdahale edildi. Bölgeden ayrılan diğer ekipleri geri çağrıldı.

Alevler geniş bir alana yayılırken, çevredeki konutlarda yaşayanlar hotumlar ve kovalarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Kimileri de kazma, kürek, dal parçası ne bulduysa alevlere müdahalede bulundu. Takviye olarak Dikili Belediyesi'nden 1 su tankeri geldi.

Daha önce bölgeden ayrılan arazözlerinde gelmesiyle alevler yarım saatlik çaba sonucunda tekrar söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.