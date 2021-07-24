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Haberler İzmir Dikili'de 18 dönümlük alan zarar gördü

Dikili'de 18 dönümlük alan zarar gördü

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan ve 18 dönüm makilik alanın zarar gördüğü yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.

Dikili'de 18 dönümlük alan zarar gördü
DHA

24.07.2021, 18:53

Alevlere, soğutma çalışması yapan iki itfaiye aracı ile müdahale edildi. Bölgeden ayrılan diğer ekipleri geri çağrıldı.

Alevler geniş bir alana yayılırken, çevredeki konutlarda yaşayanlar hotumlar ve kovalarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Kimileri de kazma, kürek, dal parçası ne bulduysa alevlere müdahalede bulundu. Takviye olarak Dikili Belediyesi'nden 1 su tankeri geldi.

Daha önce bölgeden ayrılan arazözlerinde gelmesiyle alevler yarım saatlik çaba sonucunda tekrar söndürüldü.
Soğutma çalışmaları sürüyor.

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