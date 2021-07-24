Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bugünden itibaren Orta ve Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli davranılması gerekiyor.
Orta ve Güney Ege'de fırtına uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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