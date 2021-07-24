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Orta ve Güney Ege'de fırtına uyarısı

Son dakika... Orta ve Güney Ege'de yarına kadar fırtına tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli davranılması gerekiyor.

Orta ve Güney Ege'de fırtına uyarısı
AA

24.07.2021, 17:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bugünden itibaren Orta ve Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli davranılması gerekiyor.

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