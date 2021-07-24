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Orta ve Güney Ege'de fırtına uyarısı

Son dakika... Orta ve Güney Ege'de yarına kadar fırtına tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli davranılması gerekiyor.