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3’üncü üniversitesinden kızıyla mezun oldu

3’üncü üniversitesinden kızıyla mezun oldu

26.7.2021

YAŞAR Üniversitesi, bu yıl çok özel iki öğrencisini mezun etti. 3'üncü üniversitesini okuyan avukat Rüyam Ağaoğlu, Meslek Yüksekokulu Marina ve Yat İşletmeciliği Programı'nı birincilikle bitirirken, kızı Dide Irmak da Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İki yıl boyunca üniversite arkadaşı olan anne ve kızı, mezuniyet töreninde diplomalarını aldıktan sonra birlikte kep attı. Dide Irmak, başta annesiyle birlikte aynı üniversitede okuyacak olmak nedeniyle çekinceleri olduğunu belirterek, "Annemle zaten arkadaş gibi bir ilişkimiz var. Bu sebeple okulda vakit geçirdiğimizde de tam tersi bir etki yaptı ve okulu bana daha da ait hissettirdi" derken Rüyam Ağaoğlu, "Genç sınıf arkadaşlarım bana ayrı bir enerji verdi. Sınıfta ders yapmak, tekrar öğrenci olmak hoş bir deneyimdi" diye konuştu.

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