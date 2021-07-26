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Haberler İzmir Bıçağı arkadaşına sapladı

Bıçağı arkadaşına sapladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Muhittin Erener Mahallesi'nde yaşanan olayda, 23 yaşındaki Fırat Sarıçam daha önceden sorun yaşadığı arkadaşı Doğukan Kara'yı konuşmak için Gazi Meydanı'na çağırdı.

Bıçağı arkadaşına sapladı

26.7.2021

Meydanda buluşan ikili arasında sözlü olarak başlayan tartışma bir anda kavgaya döndü. Fırat Sarıçam bu sırada cebinden çıkardığı bıçağı arkadaşı Doğukan Kara'ya sapladı. Fırat Sarıçam olay yerinden yaya olarak kaçarken vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri Kara'yı hastaneye kaldırdı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına Kara'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis suç aleti bıçakla kaçan zanlı Fırat Sarıçam'ı yakalamak için operasyon başlattı.

FATİH ŞENDİL

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