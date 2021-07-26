Bıçağı arkadaşına sapladı

Meydanda buluşan ikili arasında sözlü olarak başlayan tartışma bir anda kavgaya döndü. Fırat Sarıçam bu sırada cebinden çıkardığı bıçağı arkadaşı Doğukan Kara'ya sapladı. Fırat Sarıçam olay yerinden yaya olarak kaçarken vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri Kara'yı hastaneye kaldırdı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına Kara'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis suç aleti bıçakla kaçan zanlı Fırat Sarıçam'ı yakalamak için operasyon başlattı.





FATİH ŞENDİL