Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövdü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3 çocuk annesi Irmak Kıvrak Tayoğlu (38), boşanmak istediği eşi Murat Tayoğlu (48) tarafından yaşadığı site içerisinde çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövüldü. Sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda talihsiz kadının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu. Olay, 16 Temmuz akşamı saat 22.00'da Seferihisar'da meydana geldi. 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Irmak Kıvrak Tayoğlu, kendisine hakaretlerde bulunup, darp eden 48 yaşındaki eşi Murat Tayoğlu'na karşı avukatları aracılığı ile boşanma davası açıp, koruma tedbiri kararı aldırdı. Koruma tedbiri kararını ihlal eden Tayoğlu, olay günü eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu'nun yaşadığı siteye giderek çocuklarının gözü önünde talihsiz kadına saldırdı.

KAMERALAR KAYDETTİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de Tayoğlu'nun site içerisine girdiği, kendisinden kaçmaya çalışan eşinin peşinden koştuğu ve yumruk darbeleri ile yere düşen kadını öldüresiye dövdüğü göze çarptı. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Irmak Kıvrak Tayoğlu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, talihsiz kadının avukatları Mehmet Uzer ve Duygu Uyan saldırgan hakkında şikayette bulundu.



'TUTUKLAMA KARARI VERİLMESİNİ İSTİYORUZ'

SEFERİHİSAR Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduklarını, site içerisindeki güvenlik kamerası görüntülerine rağmen saldırgan hakkında gerekli işlemin zamanında yapılmadığını iddia eden avukat Duygu Uyan, "Çok geç olmadan şüpheli hakkında 6284 sayılı yasanın uygulanarak koruma kararının ihlali nedeniyle zorlama hapsi ve tutuklama kararı verilmesini bekliyoruz. Kadına karşı şiddetin ülkemizin acı bir gerçeği olduğunu gördüğümüz bu olay bizi derinden yaraladı" diye konuştu.

Metin BURMALI