İzmir Büyükşehir’den evlere şenlik trafik yönetimi!

Yeni Asır'ın 57 milyon dolar yani 486 milyon lira harcanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi projesinin hala tam çalıştırılamadığını ortaya koyan dünkü haberi büyük yankı uyandırdı. Emniyet Müdürlüğü 2016'da çıkan yönetmeliğe uygun olmadığı için belediyenin devretmek istediği sistemi kabul etmezken Yeni Asır, sistemin kesin kabulü için oluşturulan heyetin geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı incelemelerde tespit ettiği 20 skandal eksikliğe yer verdiği tutanağa ulaştı. 2012 yılındaki ihalede Çek AZD Praha S.R.O-Cross Zlin A.Ş. ortaklığının kurduğu sistemin trafikte ne kırmızı ışık ihlalini ne de hız limitini aşanları algılayabildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl sonunda tespit edilen bu eksikliklerin aradan geçen 6 ayda ne derece giderilebildiği de bir soru işareti olarak duruyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin Başkan Tunç Soyer'e detaylarını anlattığı Trafik Yönetim Sistemi'nin İzmir trafiğine çare olmadığı gibi mevcut sorunları azaltacak gerçek bir sisteme de sahip olmadığı ortaya çıktı.

HEYETTE TEKNİKERLER VAR

Tutunakta yer alan bilgilere göre belediyenin oluşturduğu kesin kabul heyetinde bilgisayar veya elektronik mühendisi bulunmuyor. Hatta mühendis bile yer almıyor. Başkanlığını teknisyen Mehmet Çanaklı'nın yaptığı heyetin üyeleri ise tekniker Tolga Özkale, teknisyen Cenk Toğlan, tekniker Gökhan Özçelik'ten oluştu. Heyet, 4 Eylül 2020 ve 4 Kasım 2020 arasında sistem üzerinde incelemelerde bulundu. Bunun sonunda hazırlanan tutanakta, "Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olmadığı, geçici kabulde tespit edilen noksanların tamamlanmadığı, işin kesin kabule engel eksik ve kusur ve arızalarının bulunduğu görülmüştür" denidi ve sistemin kesin kabule hazır olması için tespit edilen 20 eksiğin tamamlanması gerektiği vurgulandı.



TUTANAKTA YER ALAN ŞAŞIRTICI EKSİKLER

● Sistem kırmızı ışık ihlalleriyle hız limiti ihlallerini tespit edip fotoğraflayamıyor. ● Sistemde görüntü kayıpları görülüyor. ● Kırmızı ışık ihlal tespit sisteminde kullanılan plaka okuma kameraları şartnameye uygun değil. ● Sistem 2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 18 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan Ek 16 Maddesi ve Ek1 teknik gerekliliker dökümanlarına göre yapılmamış. ● Ulaşım öncelikli araçlar için trafik ışığı önceliği sağlayabilecek sistemin çalışıp çalışmadığı tespit edilemedi. ● 502 adet kavşak kontrol cihazında şebeke gerilimini dalgalanmalara karşı koruyacak regülatörler yok. ● Trafik ihlal resimlerini otomotik olarak merkeze iletecek entegrasyon yok. ● Sistemden merkeze aktarılan ihlallere ait görüntülerde kişisel hak ihlalleri dikkate alınarak sürücünün yanındaki bölüm filtrelenmiyor. ● Sistemin kayıt üniteleri tespit edilen trafik kural ihlallerine ilişkin fotoğraf ve görüntüleri şartname gereği en az 90 gün süre saklayacak kapasitede değil. ● Sistem üzerinde görüntü işleme tekliği kullanılarak sanal dedektör uygulaması bulunmuyor. ● Hız ihlal tespit kameraları, şartnamede belirtilen 2 şerit için 5 megapiksel, 3 şerit ve üzerindeki yollarda 10 megapiksel özelliği taşımıyor. ● İstenilen durumlarda otobüs şoförleri ile sesli ve görsel iletişim kurulabilmesi gerekiyor. Ancak sistem sesli iletişim sağlayamıyor. ● Yüklenici tarafından belediyeye verilmesi gereken 10 adet gabari algılaycı sistem teslim edilmemiş.

ERHAN GÜLENÇ