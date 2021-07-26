İzmir’de başörtülü kadına çirkin saldırı

Karabağlar ilçesinde 22 Temmuz günü bayram ziyaretine gittiği sırada geri manevra yapan minibüsün altında kalma tehlikesi atlattığını ve sonrasında şoförle tartıştığını söyleyen Rabia Yılmaz, sürücünün kendisini gördüğü halde kasıtlı olarak manevra yaptığını öne sürdü.

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Yılmaz, "Beni görmeme ihtimali yoktu ama bu ihtimale karşı öne çıktım. 'Abi ben varım durur musun karşıya geçene kadar' dedim. Ama aracı üstüme sürdü. Diz kapağıma çarptı, o acı ve refleksle 'geri zekalı mısın ayağıma çarpıyorsun' dedim. Adam karşıya geçerken bana hakaretler savurdu. Arabanın yönünü değiştirerek beni takip ettiler. Şoförün yanındaki kadın, kocamdan özür dileyeceksin diyerek çok ağır küfür ve hakaretlerde bulundu" diye konuştu. Karşıya geçtikten sonra takip edildiğini ve başörtüsünün açılarak darbedildiğini savunan genç kız, şunları kaydetti: "Sonrasında şoförden kocam diye bahseden kadın arabadan inerek başörtümü açtı. 'Ben açığım senden daha namusluyum' dedi. Hiç hak etmediğim şekilde hakaretler duydum. Kadın hıncını alamayıp beni tokatlamaya başladı. Darp raporu aldığımda kollarımda izler vardı. Hala şoktayım. Hiçbir kadına bu yapılamaz. Bu olayın peşini bırakmayacağım. Ben haklıyım ve hakkımı sonuna kadar savunacağım."