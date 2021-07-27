Atiye’de silahlı dehşet!

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübüne alınmayan şüpheli ya da şüpheliler, tabancayla mekana kurşun yağdırdı. Olayda müşterilerden Baran Parlak (23) ölürken, kulüpte çalışan Ali Budak (24) ise kafasına yerden isabet eden mermi çekirdeği ile yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Olay, önceki gece Alaçatı Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan Atiye isimli gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne alınmayan şüpheli ya da şüpheliler taşkınlık çıkardı ve daha sonra bölgeden ayrıldı. İlerleyen saatlerde plakasız beyaz Ford marka jeep ile mekanın önüne gelen şüpheliler, mekana rastgele tabancayla art arda 7 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı.





İZMİR'E SEVK EDİLDİ

İzmir'e tatil için gelen Baran Parlak'ın, saldırı sırasında mekanın kapısından girmek üzere olduğu, içeri kaçtığı sırada da sağ arka kaburga kısmına mermi isabet ettiği öğrenildi. Bu sırada mutfak çalışanı Ali Budak da yerden seken mermi çekirdeğinin başına çarpması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Parlak ve Budak, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Baran Parlak, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

SAVCININ incelemesinin ardından Baran Parlak'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, tedavisi süren Ali Budak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Soruşturma kapsamında bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Fatih ŞENDİL