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Haberler İzmir Genç spor antrenörü evinde ölü bulundu

Genç spor antrenörü evinde ölü bulundu

Batuhan Kerimoğlu’nun kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Genç spor antrenörü evinde ölü bulundu

27.7.2021

İZMİR'DE bir spor merkezinde antrenörlük yapan 21 yaşındaki Batuhan Kerimoğlu'ndan bir süredir haber alamayan yakınları Karşıyaka'daki evine geldi. Daireye giren yakınları Kerimoğlu'nu hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kerimoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

KERİMOĞLU'NUN öldüğünü duyan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Batuhan Kerimoğlu'nun spor yaptığı sırada fenalaştığı ileri sürülürken, talihsiz gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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