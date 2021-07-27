İzmir 40 dereceyi aşacak

İZMİR, yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcaklıklar merkez ilçelerde 40 dereceyi görecek. Poyrazın etkisi ile sıcaklıkların kısmen düşüş gösterdiği İzmir, yeni haftayı Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ile karşılayacak. Bugünden itibaren hava sıcaklığı artışa geçecek. Yarın ise sıcaklıklar merkez ilçelerde 40, iç kesimlerde 42 dereceyi zorlayacak. Sıcak hava dalgasının 15 gün boyunca kentte etkili olacağı belirtildi. Hava sıcaklıkları nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

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