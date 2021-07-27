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Haberler İzmir İzmir Zirvesi’nde İzmir konuşuldu

İzmir Zirvesi’nde İzmir konuşuldu

İzmir Zirvesi’nde İzmir konuşuldu

27.7.2021

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemeraltı'ndaki hizmet binasında CHP İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekilleri AK Partili Özgür Hızal ve CHP'li Mustafa Özuslu ile bir araya geldi. Gizli tutulan toplantıda kenti ilgilendiren konuların konuşulduğu öğrenildi.

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