Şafta düşen otomobilin sürücüsü Pınar da öldü

İZMİR'İN Balçova ilçesinde, iki gün önce otomobilin İzmir Metrosu inşaatına düştüğü kazada, Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen'in (40) ardından sürücü Pınar Kalkan da (35) yaşamını yitirdi. Bu arada, kazanın meydana geldiği bölgede, metro inşaatı olduğuna ve sürücülerin hızlarını düşürmeleri gerektiğine dair trafik levhalarının konulduğu belirtildi. Ayrıca, kaza sonrasında inşaat alanının trafik akışının olduğu bölümüne ek olarak 1,5 metre yükseklikte beton bloklar konuldu.

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