  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Şafta düşen otomobilin sürücüsü Pınar da öldü

Şafta düşen otomobilin sürücüsü Pınar da öldü

Şafta düşen otomobilin sürücüsü Pınar da öldü

27.7.2021

İZMİR'İN Balçova ilçesinde, iki gün önce otomobilin İzmir Metrosu inşaatına düştüğü kazada, Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen'in (40) ardından sürücü Pınar Kalkan da (35) yaşamını yitirdi. Bu arada, kazanın meydana geldiği bölgede, metro inşaatı olduğuna ve sürücülerin hızlarını düşürmeleri gerektiğine dair trafik levhalarının konulduğu belirtildi. Ayrıca, kaza sonrasında inşaat alanının trafik akışının olduğu bölümüne ek olarak 1,5 metre yükseklikte beton bloklar konuldu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şafta düşen otomobilin sürücüsü Pınar da öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.