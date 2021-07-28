100 yılda bir çiçek açıyor! Sabır otu İzmir'de çiçeklendi

Yaklaşık 100 yıl süren ömründe sadece bir kez çiçek açıp tohumlarını döken agave bitkisi, halk arasında 'sabır otu' olarak biliniyor. Ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan bitkinin yaklaşık 200 türü bulunuyor. İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan sabır otu bitkilerinin biri çiçek açtı.

Göğe doğru uzanan çiçekleri gördüğünde şaşırdığını ve bitkinin türünü araştırdığını belirten Ayfer Anuş isimli vatandaş, "Sabır otu çiçeği yaklaşık 100 yılda bir çiçek açıyor. Daha önce Bursa ve İstanbul'da bu bitkinin çiçek açtığı görülmüş. Ben bu bitkinin adını bile bilmiyordum ama araştırdığımda çok önemli bir bitki olduğunu, yurt dışında koruma altında olduğunu öğrendim. Bunu öğrenince neden bizim ülkemizde açan bu çiçeğin etrafı korunmuyor diye düşündüm. Bu bitkinin çevresini güzelleştirirlerse çok güzel olur. Çünkü sabır otu bitkisi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Biz de İzmir'de bu bitkinin koruma altına alınmasını isteriz" dedi.





"ESKİ İNSANLAR ÇİÇEK AÇTIĞINI GÖRMEK İÇİN BU BİTKİLERİ DİKMİŞ"

Araştırmalarına göre sabır otu bitkisinden şurup yapıldığını ve bu şurubun şifa kaynağı olduğunu söyleyen Anuş, "Biz bu bölgede 30 yıldır yaşıyoruz, ilk kez çiçek açtığını gördük. Eski insanlar ömürleri bu bitkinin çiçek açmasını görmeye yetecek mi diye bu sabır otunu dikerlermiş. Belki de eskiden bu bölgede yaşayan insanlar çiçek açtığını görmek için bu bitkiyi dikmişlerdir" diye konuştu.