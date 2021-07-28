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Haberler İzmir ‘Bir aylık gelinken bile dayak yedim’

‘Bir aylık gelinken bile dayak yedim’

‘Bir aylık gelinken bile dayak yedim’

28.7.2021

İZMİR'İN Seferihisar ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi Murat Tayoğlu (48) tarafından oturdukları sitenin girişinde, çocuklarının gözü önünde darp edilen Irmak Tayoğlu (38) basında çıkan haberlerin ardından eşinin tutuklanması sonrası ilk kez Yeni Asır'a konuştu. Olay sonrasında bel kemiğinde 3 kırık oluşan Irmak Kıvrak Tayoğlu bir aylık gelinken bile dayak yediğini belirterek, "Basının gücü sayesinde sesimi duyurdum. Umarım bu ona ders olur" dedi.

■ FATİH ŞENDİL

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