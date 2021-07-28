  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de aşı olmayan bu restorana giremiyor

İzmir'de aşı olmayan bu restorana giremiyor

İzmir'de aşı olmayan bu restorana giremiyor

28.7.2021

İZMİR'İN Konak ilçesi Kıbrıs Şehitler Caddesi Gazi Kadınlar Sokağı'nda bulunan Mülkiyeliler Birliği Lokali'ni işleten Kemal Özçakar, korona virüsü aşı çalışmalarına destek vermek için işletmesinin girişine "Aşı olmayan giremez" yazısını astı. Müşterilerinin genel anlamda bilinçli olduğunu fakat gerekirse cep telefonu aracılığıyla aşı durumlarını da kontrol ettiğini ifade eden Özçakar, "Aşılama çalışmalarının yaygınlaşması için kampanyaya destek vermek istedim" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de aşı olmayan bu restorana giremiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.