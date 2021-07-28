İzmir'de aşı olmayan bu restorana giremiyor

İZMİR'İN Konak ilçesi Kıbrıs Şehitler Caddesi Gazi Kadınlar Sokağı'nda bulunan Mülkiyeliler Birliği Lokali'ni işleten Kemal Özçakar, korona virüsü aşı çalışmalarına destek vermek için işletmesinin girişine "Aşı olmayan giremez" yazısını astı. Müşterilerinin genel anlamda bilinçli olduğunu fakat gerekirse cep telefonu aracılığıyla aşı durumlarını da kontrol ettiğini ifade eden Özçakar, "Aşılama çalışmalarının yaygınlaşması için kampanyaya destek vermek istedim" dedi.

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