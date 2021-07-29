İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 19-28 Temmuz tarihleri arasında yapılan uygulama ve operasyonlarda; 641 gram esrar- skunk, 52 gram kokain, 26 kök kenevir, 486 gram sentetik kannabinoid, 4 kilo 94 gram metamfetamin, 63 ecstasy, 948 sentetik ecza maddesi, 202 captagon, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 28 bin 665 bin TL, 2 tabanca, 2 tüfek ve 27 fişek ele geçirildi, 50 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerden 20'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.