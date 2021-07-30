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Ege Üniversitesi öğretim üyesi alacak!

Ege Üniversitesi, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 96 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı.

Ege Üniversitesi öğretim üyesi alacak!

30.07.2021, 09:41

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, öğretim üyesi alımları için başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımladığı tarihten itibaren 15 güm için geçerli olacaktır.

Her kadro için belirlenen şartlar farklılık göstermektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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