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Haberler İzmir Türkiye’ye “Eyyam-ı bahur” sıcakları geliyor

Türkiye’ye “Eyyam-ı bahur” sıcakları geliyor

Türkiye’ye “Eyyam-ı bahur” sıcakları geliyor

30.7.2021

SICAKLIKLARIN mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Türkiye'ye Ağustos ayının ilk 2 haftasında da aşırı sıcaklar görülecek. Afrika'dan gelecek kuvvetli tropikal hava kütleleri, yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alacak. Akdeniz, Ege ve Güney Doğu 38 ile 43 derece arasında değişecek. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar 45 dereceyi aşacak. Özellikle cumartesi ve pazar günlerinin en sıcak günler olacağı ifade edildi.
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