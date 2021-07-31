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Haberler İzmir İzmir'de bir fabrikadaki iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi

İzmir'de bir fabrikadaki iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... İzmir'in Bergama ilçesindeki bir fabrikada yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Süleyman Akgün'ün üzerine kapı düştü.

İzmir'de bir fabrikadaki iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi
AA

31.07.2021, 12:07

İzmir'in Bergama ilçesindeki bir fabrikada yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti.

Bergama-İzmir kara yolu Çandarlı kavşağındaki bir işletmede çalışan 25 yaşındaki Süleyman Akgün'ün üzerine kapı düştü.

Olay yerine gelen ekipler Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

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