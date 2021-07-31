İzmir'in Bergama ilçesindeki bir fabrikada yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti.
Bergama-İzmir kara yolu Çandarlı kavşağındaki bir işletmede çalışan 25 yaşındaki Süleyman Akgün'ün üzerine kapı düştü.
Olay yerine gelen ekipler Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
İzmir'de bir fabrikadaki iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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