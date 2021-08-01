Alaçatı’daki ATİYE cinayeti soruşturmasında 10 tutuklama

İzmir Çeşme'de bir gece kulübünde meydana gelen ve Baran Parlak'ın hayatını kaybettiği, bir çalışanın da yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı. 26 Temmuz'da saat 00.30'da Alaçatı 18001 Sokak'taki bir gece kulübünde yaşanan olayda, içeriye alınmayan bir grup taşkınlık çıkardı. Gece kulübü personeliyle yaşanan arbedenin ardından, grup oradan ayrıldı.

İlerleyen saatlerde plakasız beyaz bir otomobil ile gece kulübünün önüne gelen şüpheliler, tabancayla rastgele 7 el ateş ederek kaçtı. Müşterilerden Baran Parlak (23) kaburgasına, mutfak çalışanı A.B. ise başına isabet eden mermiyle yaralandı. Parlak ve A.B, Alper Çizgenakat Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Dokuz Eylül Hastanesi'ne sevk edilen Parlak kurtarılamazken, A.B'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u cezaevine gönderilirken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.