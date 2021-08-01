Üzerine kapı düşen genç işçi kurtarılamadı

İZMİR'İN Bergama ilçesindeki bir fabrikada yaşanan kazada, bir işçi hayatını kaybetti. Bergama-İzmir karayolu Çandarlı kavşağındaki bir işletmede çalışan 25 yaşındaki Süleyman Akgün'ün üzerine çalıştığı sırada kapı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolünde Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
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