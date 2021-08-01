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Haberler İzmir Üzerine kapı düşen genç işçi kurtarılamadı

Üzerine kapı düşen genç işçi kurtarılamadı

Üzerine kapı düşen genç işçi kurtarılamadı

1.8.2021

İZMİR'İN Bergama ilçesindeki bir fabrikada yaşanan kazada, bir işçi hayatını kaybetti. Bergama-İzmir karayolu Çandarlı kavşağındaki bir işletmede çalışan 25 yaşındaki Süleyman Akgün'ün üzerine çalıştığı sırada kapı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolünde Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
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