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Haberler İzmir Açık havada sinema keyfi devam ediyor

Açık havada sinema keyfi devam ediyor

Açık havada sinema keyfi devam ediyor

2.8.2021

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Yeniden Sinematek" gösterimleri, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesindeki çim alanda, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinin (AASSM) bahçesinde ve Bıçakçı Han açık alanda Ağustos ayında da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ücretsiz olarak sinemaseverlere sunulan tüm filmlerin başlama saati 21.00 olarak açıklandı. Gösterimlerde, oturma düzeni pandemi tedbirlerine uygun olarak hazırlanacak.

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