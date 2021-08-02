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Haberler İzmir Bornova’da çeşmelerden resmen çamur akıyor

Bornova’da çeşmelerden resmen çamur akıyor

Bornova’da çeşmelerden resmen çamur akıyor

2.8.2021

İzmir'in Bornova ilçesindeki bazı mahallelerdeki evlerin çeşme sularından çamur aktığı iddia edildi. Çamdibi, Pınarbaşı ve Çınar başta olmak üzere çevredeki birçok mahallenin çeşmesinden içme suyu yerine çamur aktığını öne süren vatandaşlar isyan etti. Yeni Asır'a ulaşan mahalle sakinleri, "Yaklaşık 1 aydır evlerimizdeki çeşmelerden temiz içme suyu yerine bildiğiniz çamur akıyor. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz, bu nasıl vurdum duymazlık ve iş bilmezliktir" dedi. Bundan aylar önce de benzer bir sorunla karşılaştıklarını ancak tam sorun çözüldü derken içme sularından yine çamur akmaya başladığını iddia eden vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'ya çözüm bulmaları için çağrıda bulundu.

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