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Haberler İzmir Hem gönül kapısını hem de kafesini açtı

Hem gönül kapısını hem de kafesini açtı

Hem gönül kapısını hem de kafesini açtı

2.8.2021

İzmir'in turistik ilçe-si Foça'da kafe sahi-bi olan Ragip Günay, her yaz sezonunda en az 2 gün ücretsiz olarak işlet-mesini engellilerin kullanı-mına ayırıyor. Geçtiğimiz günlerde Kiraz ilçesin-den gelen engellileri misa-fir eden Günay, "Onların gözündeki güzel ifade-ler bize yetiyor" dedi. 23 senedir kafe sahibi oldu-ğunu belirten yardımsever işletmeci, "2013 yılından beri engelli vatandaşları-mıza kolaylık sağlamaya çalışıyorum. Sezonda iki sefer özel vatandaşlarımı-zı misafir ediyoruz, masa-larımızı ücretsiz veriyoruz. Yiyeceklerini içecekleri-ni getirebiliyorlar. Hiçbir şekilde ücret talep etmiyo-ruz. Nasip olursa önümüz-deki günlerde İzmir'den engelli arkadaşlarımızı misafir edeceğiz" dedi.

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