Kültürpark’ta yeni süreç

Kültürpark Platformu, Kültürpark'a ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı ve meclisten geçirdiği Koruma Amaçlı İmar Planı'na ilişkin itiraz dilekçelerini, İzmir 1 No'lu Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Kurulu'na teslim etmişti. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin hazırladığı dilekçede haklı itirazların olduğunu tespit eden Kurul, yapılan itirazı kabul etti.

DEĞİŞİKLİK KARARI ÇIKTI

Kurul yaptığı incelemeler sonucunda, planlamada bazı değişikliklerin yapılmasına karar verdi. Bu gelişmeyle birlikte Kültürpark sürecinin yeniden şekilleneceği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kararın, planın silbaştan yapılacağı anlamına gelmediğini söyledi.

"BÜROKRATLAR ÇALIŞIYOR"

Öte yandan Kurul'un, yapılan itirazda haklı bulduğu konular üzerinde bürokratların çalıştığını belirten Soyer, "Kurul, sadece birkaç konuda detay istiyor. Arkadaşlarımız bu konuda çalışıyorlar zaten. Sil baştan plan yapılacak diye bir şey yok. Böyle bir durum söz konusu değil. Küçük dokunuşlarla halledilebilecek şeyler. Gerekli detayları hazırladıktan sonra, planın son halini Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na göndereceğiz" ifadelerini kullandı.