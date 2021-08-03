Evrim İnci’nin belgeseli 5 ödül kazandı

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü mezunu yönetmen Evrim İnci'nin, ailesiyle birlikte susuzluktan kaçarak Türkiye'ye gelen Somalili gencin Burdur'da çalıştığı tarlada yine susuzlukla mücadelesini anlattığı belgeseli 'Bulak', 5 ödül kazandı. 'Bulak' kelimesinin hem su kaynağı ve pınar hem de felaket anlamına geldiği için filmin ismi olarak seçtiğini dile getiren Evrim İnci, "Gösterim sürecinde olumlu geri dönüşler aldım ve farkındalık yarattığımı düşünüyorum. Ön çalışma sonrası Burdur'a giderek kuraklığın fiziksel boyutlarını inceledim. Klasik belgesel anlatısı yerine farklı bir tarz belirleyerek yeni bir anlatım dili üretmeye çalıştım" diye konuştu.

DEĞİŞİK BİR BAKIŞ AÇISI GETİRDİ

Bu çalışma esnasında, belgeselinin kahramanı Somalili Walid Abdul Kadir Hasan Omar ile tanıştığını söyleyen İnci, "Kendisi ve ailesi Somali'den hem iç savaş hem susuzluk sebebiyle Burdur'a göç etmiş. Burada bir lavanta tarlasında çalışmaya başlamışlar. Somali'den göç etmelerine sebep olan susuzluk, burada da yakalarını bırakmamış ve tarlada yaşayabilmek, işlerine devam edebilmek için kuyulardan su taşımak zorunda kalmışlar. Bu dramatik göç hikayesi ve kuraklığa değişik bir bakış açısı getirdiğim belgeselim büyük ilgi gördü" dedi.