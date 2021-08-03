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İzmir ve Ege dikkat! Sıcak havalar kavuracak... İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Ağustos hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıkları ise Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacak. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

İzmir ve Ege dikkat! Sıcak havalar kavuracak... İşte il il hava durumu

03.08.2021, 09:15 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021, 09:38

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Az bulutlu ve açık 36
İzmir: Az bulutlu ve açık 40
Adana: Az bulutlu ve açık 38


Antalya: Az bulutlu ve açık 43
Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Sıcaktan koruyan beslenme

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