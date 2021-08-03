Sinyalizasyon kabloları çalındı, İZBAN felç oldu

İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kabloların çalınması nedeniyle İZBAN seferlerinde yaşanan aksama yolcuları isyan ettirdi. İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'nin (İZBAN) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Üçüncü şahısların hatta zarar vermesi nedeniyle Kemer-Gaziemir arasındaki seferlerimiz geçici bir süre gecikmeli olarak yapılacak" ifadelerine yer verildi. Aksamanın sinyalizasyon hattındaki kabloların çalınmasından kaynaklandığı öğrenildi. Bu yüzden söz konusu duraklarda büyük yoğunluk yaşandı.

HIRSIZLAR İŞ BAŞINDA

İzmir'in kuzey ve güney aksını birbirine bağlayan hafif raylı sistem İZBAN'da seferler aksadı, vagonlar ve istasyonlar yolcularla dolup taştı. İşyerlerine geç kalan vatandaşlar duruma isyan ederken, İZBAN'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla, sinyalizasyon kablolarının kimliği belirsiz kişilerce çalındığı, seferlerde bu nedenle aksamalar yaşandığı bilgisi paylaşıldı.





YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kentin kuzeyinde bulunan Aliağa ile güneyindeki Selçuk'u birbirine bağlayan kent içi hafif raylı sistem İZBAN'da sık sık meydana gelen gecikmelere bir yenisi daha eklendi. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan İZBAN istasyonlarına gelen vatandaşlar, bekledikleri seferin saatlerce gelmemesi üzerine mağdur oldu. Birçok vatandaş işyerlerine varmakta gecikirken, pandemi koşullarında duraklarda yaşanan kalabalık ve vagonlardaki yığılma tuzu biberi oldu.

Vatandaşlar İZBAN'daki gecikmeye tepki gösterdi. Yetkililer ise bir süre sonra sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. İZBAN'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Üçüncü şahısların hatta zarar vermesi nedeniyle Kemer-Gaziemir arasındaki seferlerimiz geçici bir süre gecikmeli olarak yapılacak. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi. Aksamanın sinyalizasyon hattındaki kabloların çalınmasından kaynaklandığı öğrenildi.

METİN BURMALI