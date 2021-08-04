Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'ın kurallara saygısı yok! Başkan Oran, bayramdan önceki hafta, kalabalık arkadaş grubuyla Alaçatı'nın en ünlü mekanlarından birine gitti.
Başkan Oran, pandemi nedeniyle devletin getirdiği müzik yasağını hiçe sayarak 24:00'te bitmesi gereken müzik yayınının devam etmesini istedi.
Oran, mekan yetkililerine de garanti verdi: "Ben buradayım, ne sıkıntı olabilir?
Müzik devam etsin." Başkan Oran'ın talebi üzerine müzik yayını Gökhan saat 02:00'ye kadar devam etti.
CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'dan skandal! Yasağa uymadı: Müziği kısmayın ben başkanım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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