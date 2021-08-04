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Haberler İzmir CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'dan skandal! Yasağa uymadı: Müziği kısmayın ben başkanım

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'dan skandal! Yasağa uymadı: Müziği kısmayın ben başkanım

Çeşme Belediyesi’nin CHP’li başkanı Muammer Ekrem Oran, eğlenmek için gittiği mekanda görevlilere, pandemi yasağına rağmen saat 24:00’ten sonra müzik yayınına devam etmeleri için talimat verdi: “Ben buradayım ne sıkıntı olabilir? Müzik devam etsin!”

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'dan skandal! Yasağa uymadı: Müziği kısmayın ben başkanım
SABAH

04.08.2021, 12:25

Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'ın kurallara saygısı yok! Başkan Oran, bayramdan önceki hafta, kalabalık arkadaş grubuyla Alaçatı'nın en ünlü mekanlarından birine gitti.

Başkan Oran, pandemi nedeniyle devletin getirdiği müzik yasağını hiçe sayarak 24:00'te bitmesi gereken müzik yayınının devam etmesini istedi.

Oran, mekan yetkililerine de garanti verdi: "Ben buradayım, ne sıkıntı olabilir?

Müzik devam etsin." Başkan Oran'ın talebi üzerine müzik yayını Gökhan saat 02:00'ye kadar devam etti.

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