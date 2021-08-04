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İzmir'de elektrik kesintisi 4 Ağustos Çarşamba! İzmir'de nerelerde elektrik kesilecek? İzmir elektrik kesintisi

İzmir'de 4 Ağustos çarşamba günü nerelerde elektrik kesintisi olacak? sorusu merak ediliyor. İzmir'de elektrik kesintisi bugün olacak mı? GDZ elektrik İzmir'deki elektrik kesintisinin olacağı yerleri açıkladı. İşte 4 Ağustos Çarşamba günü kesinti yaşanacak yerler ve saatler....

İzmir'de elektrik kesintisi 4 Ağustos Çarşamba! İzmir'de nerelerde elektrik kesilecek? İzmir elektrik kesintisi

04.08.2021, 09:57

Elektrik ve su kesintileri sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 4 Ağustos Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

01:00 03:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA MAHALLESİ,İBRAHİM YILMAZ,SALAH BİRSEL, KEMALPAŞA CADDESİ VE CİVARI

03:00 05:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DONANMACI MAHALLESİ,1724,1721,1723 SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HELVACI MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, YAZAR NAMIK KEMAL, GENÇLİK, NURETTİN BAYRAV CADDELERİ, 2417, 2409, 2418, 2410,2419, 2420, 2412 SOKAKLARI VE CİVARLARI

09:00 17:00 OG AĞAÇ BUDAMA İŞİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI VE ORHANLI MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR

09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ÇOBANKÖY TR-1

09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ÇOBANKÖY TR-2

09:00 17:00 OG AĞAÇ BUDAMA İŞİ KALABAK, ÇAMLIÇAY, ŞIRINKENT MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR

0:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İBRAHİMAĞA, ÇİFTLİK MAHALLELERİ VE CİVARLARI

10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUÇEŞME MAHALLESİ,203/10-205-205/4-205/31 SOKAKLAR VE CİVARI

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