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Haberler İzmir İzmir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde 28 yolcuyla seyir halindeyken motor kısmı alev alan otobüs, kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, yolcular olay yerine gelen başka bir otobüsle götürüldü.

İzmir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
AA

04.08.2021, 08:53

Kütahya'dan İzmir'e sefer yapan F.A. idaresindeki 43 KK 800 plakalı yolcu otobüsü, Sabuncubeli Tüneli çıkışında, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Şoförün emniyet şeridine çektiği otobüsteki yolcular tahliye edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın motor ve arka kısmını saran alevlere müdahale etti.

Söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi. Bazı yolcuların çantalarının da yandığı öğrenildi.

Öte yandan, yolcular olay yerine gelen başka bir otobüsle götürüldü.

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