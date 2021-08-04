Menemen Meclisi'nde yumruklar konuştu

Menemen Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk oturumunda küfürler ve yumruklar konuştu. Koyundere, Ulukent ve Asarlık mahallelerinde Gediz A.Ş'nin trafo için istediği yerle ilgili imar planı değişikliği tartışılırken, AK Parti Hanifi Can, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, su faturaları ile halkı soyuyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Yılmaz, bu iddiaya cevap verirken, bağımsız üye Hasan Ünal tarafından sözünün kesilmesine sinirlenerek, "Konuşmama saygı göster! İhanetlerinizle utanın!" diye çıkıştı. Ünal, "İhanetimden memnunum" yanıtını verirken, kendisi gibi CHP'den ayrılıp bağımsız üye olan Noyan Özkan, CHP'li Ali Yılmaz'a küfürler ederek yumruk atmaya kalkıştı. Diğer üye ve görevlilerin araya girdiği karışıklığın ardından oturuma ara verildi. Mecliste küfürleşme ve kavgaya üyeler tepki gösterdi. Oturumu yöneten Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise tarafları Meclis'e yakışır şekilde davranmaları için uyardı.

ASARLIK'TAN ELİNİZİ ÇEKİN

CHP, İzmirgaz'ın yapacağı doğalgaz altyapı çalışmalarıyla ilgili olarak, şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde, yatırımla ilgili tüm maliyetlerin belediye tarafından üstlenmesini istedi. Bu talep, mecliste tartışma yarattı. AK Partili Meclis üyesi Hanifi Can, Asarlık'ta 40-50 bin kişinin yaşadığını, konunun hemen oylanması gerektiğini söyledi. Can, komisyonların konuyu yeniden görüşmesini talep eden CHP Grup Başkanvekili Ali Yılmaz'a tepki göstererek, "Asarlık'tan elinizi çekin. 22 yılda getiremediğiniz hizmeti yokuşa sürmeyin. Asarlıklı bir meclis üyesi olarak, bu işi uzatmayalım diyorum. Hemen oylansın, çalışmalar başlasın" sözleriyle, İzmirgaz'ın talebinin oylanmasını istedi.

OY ÇOKLUĞUYLA ONAYLANDI

CHP Grup Başkanvekili Ali Yılmaz ise, "Konunun komisyonlarda görüşülmesini istiyoruz, siz ise oylanmasını istiyorsunuz. (Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a dönerek) madem, oylayın o zaman. Menemen'in 65 mahallesi var. Gönül ister ki hepsine doğalgaz gelsin. Asarlık'ta tek Irmak mahallesi mi var? Belediye ileride büyük bir külfetle karşı karşıya gelebilir. Böyle bir riske girmemek adına komisyonlar toplansın istedik" dedi. Tartışmaların sonunda söz konusu madde, oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.