Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

İZMİR'İN Foça ilçesinde Talip Yılmaz, kavga eden alkollü iki kişiyi ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü. Olay, önceki gece saat 01.30 sıralarında Küçükdeniz Limanı çevresi Aşıklar Caddesi'nde meydana geldi. Sahilde yan yana bağlı iki ayrı teknede oturan ve alkollü olduğu ileri sürülen Ekrem B. (38) ile Ahmet G. (21) arasında tartışma çıktı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Talip Yılmaz, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Ekrem B, olay yerinden ayrılıp elinde bıçakla geri döndü ve Talip Yılmaz'ı kasığından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ESKİ FUTBOLCUYDU

Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Talip Yılmaz, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Talip Yılmaz'ın, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Foça Belediyespor'un eski futbolcusu olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi olay yerine yakın bir noktada yakalayarak gözaltına aldı. Ekrem B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.