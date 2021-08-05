Serinlemek için girdiği ırmaktan sağ çıkamadı

EGE Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 3. sınıf öğrencisi Enes Şen (20), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu. Çay ocağı işletmecisi olan baba Hayrettin Şen ve yakınları olaydan sonra sinir krizleri geçirdi. Duygusal bir paylaşımda bulunan Şen'in kuzeni Nuri Şen, "Kuzenim daha 20 yaşında hayat dolu bir gençti, hayalleri vardı. Şiir okumayı ve yazmayı severdi. En büyük hayali ise iyi bir yönetmen olup bizleri ve memleketini gururlandırmaktı. Kısa filmler çekerdi. Bunun eğitimini almak için kısıtlı imkanlar doğrultusunda üstün başarısıyla Ege Üniversitesi İletişim bölümünde okuyordu ama ölüm denen o gerçek onu bizden kopardı" dedi.

■ METİN BURMALI