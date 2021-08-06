İzmir'de 5 milyon doz aşı yapıldı

Köşger, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kentteki aşı çalışmaları konusunda sosyal medya hesabından bilgi verdi.

KOLLARI SIVIYORUZ

Köşger, "Mavi İzmir'imizde bugün 5 milyonuncu doz aşı yapıldı. Haydi İzmirliler. Kentimizdeki aşılanma oranını yüzde 100'e çıkarmak üzere, hep birlikte kolları sıvıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Son bir haftada vaka sayısının en çok Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis'te arttığı bilgisini paylaşan Koca, "Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.