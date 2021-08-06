İzmir'deki hastanede aslan şaşkınlığı! Onu böyle görenler şaştı kaldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlıkta kalite politikasında ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde hizmet verdiğini söylediği Eşrefpaşa Hastanesi'nde akıl almaz bir olay yaşandı. Eşrefpaşa Hastanesi'nde hasta bir aslana Başhekim Kadir Devrim Demirel'in onayıyla muayene ve tomografi yapıldığı ortaya çıktı. Aslana uyuşturucu verilerek bayıltıldığı ve büyük bir riskin alındığı öğrenildi.

O FOTOĞRAFA SABAH ULAŞTI

Sabah gazetesinin haberine göre baygın vaziyette tomografi cihazındaki aslanı görenler gözlerine inanamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sasalı Doğal Yaşam Parkı'ndaki geçtiğimiz günlerde rahatsızlanıp ani kilo kaybı yaşayan aslan, hayvan hastanesine götürmek yerine akıl almaz bir şekilde Eşrefpaşa Hastanesi'ne götürüldü.

Doğal Yaşam Parkı'ndan kapalı kasa araçla gizlice hastaneye getirilen aslan uyuşturucu verilip bayıltıldıktan sonra sedye ile taşındı. Normalde sadece insanlar için kullanılan tomografi cihazına 100 kilogramın üzerinde bir ağırlığa sahip aslan güçlükle sokulup röntgeni çekildi. Pençeleri ve dişleri çok keskin, tehlikeli vahşi hayvanlardan biri olan aslanın baygın halde hastaneye getirilmesi 'uyanması durumunda büyük bir faciaya neden olabilirdi' yorumlarına neden oldu.

Aslanın hayvan hastanesi yerine neden Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'ne getirildiği akıllarda soru işareti bıraktı. Yaşanan bu olaydan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in haberinin olup olmadığı bilinmiyor. Soyer, geçtiğimiz Ocak ayında Bornova Anadolu Lisesi'nden dönem arkadaşı Genel Cerrahi Uzmanı doktor Kadir Devrim Demirel'i Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği'ne atamı