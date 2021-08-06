Şahin trafoya çarptı, yangın ormana sıçramadan söndürüldü

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy mevkiinde saat 13.50 sıralarında yangın çıktı. Aliağa Orman Şefliğine bağlı arazözler, hemen bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Ziraat arazisinde başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu orman alanına 5 metre mesafe kala durduruldu. Personeller yangının çıkış sebebini araştırırken, yerde ölü bir şekilde yatan şahini fark etti. Yapılan incelemede, şahinin bölgedeki trafoya çarptığı, trafonun yanması sonucu da yangının ziraat arazisinde etkili olduğu anlaşıldı.