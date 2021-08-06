  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Şahin trafoya çarptı, yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Şahin trafoya çarptı, yangın ormana sıçramadan söndürüldü

İzmir Aliağa’da ziraat arazisinde çıkan yangın, ormana 5 metre kala durduruldu. Yangının çıkış sebebini araştıran Aliağa Orman Şefliği personelleri, bir şahinin trafoya çarpması sebebiyle yangının çıktığını belirledi.

Şahin trafoya çarptı, yangın ormana sıçramadan söndürüldü

06.08.2021, 15:55

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy mevkiinde saat 13.50 sıralarında yangın çıktı. Aliağa Orman Şefliğine bağlı arazözler, hemen bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Ziraat arazisinde başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu orman alanına 5 metre mesafe kala durduruldu. Personeller yangının çıkış sebebini araştırırken, yerde ölü bir şekilde yatan şahini fark etti. Yapılan incelemede, şahinin bölgedeki trafoya çarptığı, trafonun yanması sonucu da yangının ziraat arazisinde etkili olduğu anlaşıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şahin trafoya çarptı, yangın ormana sıçramadan söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.