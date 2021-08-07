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Haberler İzmir Hastalanan aslana tomografi çekildi

Hastalanan aslana tomografi çekildi

Hastalanan aslana tomografi çekildi

7.8.2021

İZMİR'DE geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda rahatsızlanan bir aslana Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'nde tomografi çekildi. Aslana uyuşturucu verilerek bayıltıldığı ve tomografisinin bu şekilde çekildiği kaydedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, aslanın Sasalı Doğal Yaşam Parkı'ndaki geçtiğimiz günlerde rahatsızlandığını, tomografinin teşhis ile tedavisi için şart olması üzerine böyle bir çözüm bulunduğunu kaydetti.
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