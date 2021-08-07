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Haberler İzmir İzmir Valisi Köşger'den orman yangını uyarısı! Önümüzdeki 3 güne dikkat

İzmir Valisi Köşger'den orman yangını uyarısı! Önümüzdeki 3 güne dikkat

Yurt genelinde birçok ilde art arda çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den yangın uyarısı geldi. Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda "Değerli İzmirliler, Önümüzdeki 3 günün yangın risk haritalarına göre kentimiz de yüksek risk grubundadır. Ormanlara giriş yasağı kararımız yürürlükte olmakla birlikte, şehir içi/dışı, yol kenarlarında lütfen yangına sebebiyet verecek her türlü eylemden uzak duralım." dedi.

İzmir Valisi Köşger'den orman yangını uyarısı! Önümüzdeki 3 güne dikkat

07.08.2021, 13:15 Güncelleme Tarihi: 07.08.2021, 13:19

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 3 günlük yangın risk haritasına göre İzmir'in de yüksek risk grubunda olduğunu bildirdi.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki 3 günün yangın risk haritalarına göre İzmir'in de yüksek risk grubunda olduğunu kaydetti.

Ormanlara giriş yasağının devam ettiğini hatırlatan Köşger, "Şehir içi-dışı, yol kenarlarında lütfen yangına sebebiyet verecek her türlü eylemden uzak duralım." ifadelerini kullandı.

Vali Köşger, açıklamasında, yangın risk haritalarını da paylaştı.

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