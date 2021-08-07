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Haberler İzmir İzmir'de kumar oynayan 32 kişiye 41 bin lira ceza kesildi

İzmir'de kumar oynayan 32 kişiye 41 bin lira ceza kesildi

Son dakika haberi....İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bağ evinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 32 kişiye, 41 bin 106 lira para cezası uygulandı.

İzmir'de kumar oynayan 32 kişiye 41 bin lira ceza kesildi
AA

07.08.2021, 21:03

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Payamlı Mahallesi'nde E.Ş'nin bağ evini kumar oynattırmak için M.Ç'ye kiraladığı bilgisine ulaştı.

Eve düzenlenen operasyonda, kumar oynarken yakalanan 32 kişiye 41 bin 106 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar malzemelerine el konulurken, M.Ç. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

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