Alaçatı’nın gözbebeği Sayfiye

Birbirinden iddialı lezzetlerini İstanbul'dan Alaçatı'ya taşıyan Sayfiye Alaçatı Restaurant, yaz aylarında konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Port Alaçatı'da hizmet veren mekan, eşsiz lezzetleri ve sürprizleriyle kısa zamanda Alaçatı'nın en gözde mekanlarından biri olmayı başardı. Sayfiye Alaçatı'nın sahibi Erhan Ece: "Et ve kebap çeşitleri ile akşam yemeklerinizin, katmer gibi yöresel lezzetleriyle de sabah kahvaltılarınızın vazgeçilmez mekanı olacağız. Sayfiye Restaurant misafirlerine zengin menüsü ve kaliteli yemeklerinin yanında, birbirinden farklı çeşidi içinde bulunduran barı ve keyifli müzik dinletisi ile de Port Alaçatı Marina'da öğlen ve akşam eğlencesi sunuyor. Alaçatı'nın keyfini günün her vakti doyasıya çıkarabilmek için sizleri de bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0232 729 92 92'den bize ulaşabilir ve sayfiyealacati Instagram sayfamızı takip edebilir" diye konuştu.